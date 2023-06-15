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Воїни ССО взяли в полон рецидивіста, який пішов на війну за амністією

15 червня 2023 11:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Воїни ССО взяли в полон рецидивіста, який пішов на війну за амністією
Полонений росіянин. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після шести тюремних строків російський окупант вирішив вийти на волю через участь у війні в Україні. Але на Донецькому напрямку він потрапив в полон до українських захисників.

Про це повідомила Facebook-сторінка Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ України.

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В полон під час штурму

Українські воїни Сил спецоперацій взяли в полон трьох російських окупантів.

Це сталося на Донецькому напрямку під час одного з штурмів ворожих позицій.

Рецидивіст, який стомився

Під час допиту один із полонених окупантів зізнався, що він рецидивіст, потрапив на війну із місць позбавлення волі, а взагалі був засуджений за різноманітні злочини аж шість разів.

Росіянин заявив, що він "стомився сидіти" і вирішив через участь у війні та можливу амністію вийти із колонії на волю.

Щодо того, за який підрозділ він воював, окупант наголосив, що він не є членом ПВК "Вагнер" та іншої "добровольчої" структури, а потрапив на фронт через міністерство оборони Росії.

"Воїни ССО України нагадують російським окупантам, що потрапити до полону для них — це єдина можливість вижити. Звісно, якщо встигнуть", — наголосило командування Сил спецоперацій України.

Нагадаємо, що у травні в районі Бахмута російського окупанта взяв у полон український дрон.

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