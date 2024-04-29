Воины Сухопутных войск продолжают уничтожать окупантов и вражескую технику — эффектное видео

Уничтоженная вражеская техника. Фото: скриншот с видео

Сухопутные войска продолжают активно действовать на всех фронтах, уничтожая личный состав и технику врага. Военные опубликовали видео, на котором атакуют российские позиции и воздушные цели.

Видео обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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На видео представлена работа разных военных подразделений, включая пехоту, ракетные войска, артиллерию, беспилотники и подразделения противовоздушной обороны. Эти эффективные команды выполняют задачи по уничтожению враждебных позиций и техники, обеспечивая безопасность и успешность операций.

Пехотные отделы и ракетные войска демонстрируют высокое мастерство по ведению огня и точность ударов, а артиллерия обеспечивает поддержку. Беспилотники выполняют разведку и атакуют вражеские цели из воздуха, а подразделения противовоздушной обороны обеспечивают защиту от вражеских воздушных ударов.

Напомним, ранее пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух оккупантов на Купянском направлении.

Также мы рассказывали, как бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили новую радиолокационную станцию российских оккупантов. Подобная техника находится на вооружении государства агрессора с 2015 года.