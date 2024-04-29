Воїни Сухопутних військ продовжують нищити окупантів та ворожу техніку — ефектне відео

Знищенна ворожа техніка. Фото: скриншот з відео

Сухопутні війська продовжують активно діяти на всіх фронтах, нищачи особовий склад та техніку ворога. Військові опублікували захоплююче відео, на якому атакують ворожі позиції та повітряні цілі.

Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram в понеділок, 29 квітня.

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На відео представлена робота різних військових підрозділів, включаючи піхоту, ракетні війська, артилерію, безпілотники та підрозділи протиповітряної оборони. Ці ефективні команди виконують завдання зі знищення ворожих позицій та техніки, забезпечуючи безпеку та успішність операцій.

Піхотні відділи та ракетні війська демонструють високу майстерність у веденні вогню та точність ударів, а артилерія забезпечує підтримку. Безпілотники виконують розвідку та атакують ворожі цілі з повітря, а підрозділи протиповітряної оборони забезпечують захист від ворожих повітряних ударів.

Нагадаємо раніше прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку.

Також ми розповідали, як бійці Головного управління розвідки України знищили новітню радіолокаційну станцію російських окупантів. Така техніка перебуває на озброєнні держави агресора з 2015 року.