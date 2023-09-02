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Воины ВСУ показали, как сбили летевшую на Киев ракету Х-101

2 сентября 2023 12:58
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Воины ВСУ показали, как сбили летевшую на Киев ракету Х-101
Момент сбивания ракеты. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Силы противовоздушной обороны каждый день спасают жизнь миллионов украинцев. Так, на днях защитники сбили крылатую ракету Х-101, летевшую в Киев.

Соответствующим видео поделился телеканал "Ми Україна".

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На видео видно, как украинские защитники метким выстрелом сбивают ракету. Воины говорят, что это большая ответственность.

"Ощущение того, что прикрываешь очень много людей, в том числе детей. После того, что уже насмотрелись, сколько людей уже пострадало, погибло, я бы себе не простил, если бы его пропустил", поделился впечатлениями военный.

Конкретно эта мобильно-огневая группа, которая имеет на вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер", за последние две недели сбила два средства воздушного нападения.

"Мы сбили две цели: один "шахед" и одну крылатую ракету",  рассказал воин.

Также военные добавляют, что очень многое в момент сбития зависит от взаимопонимания и сотрудничества между всеми членами группы.

"Команда состоит из четырех человек. Есть у нас старший позиции. Он следит за помощью специального прибора, откуда идет ракета, он дает направление. Один в поле не воин. В любом случае мне подсказывают и корректируют", — пояснил воин.

По случаю поражения столь большой цели, группу наградили.

"Я искренне поблагодарил ребят и убедился, что они подготовлены. Мы не стоим на месте, делаем все для того, чтобы повысить эффективность",  заявил представитель руководства Сил ПВО.

Напомним, в сети подсчитали, сколько ракет и БпЛА запустили оккупанты по Украине за август.

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