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Воїни ЗСУ показали, як збили ракету Х-101, яка летіла на Київ

2 вересня 2023 12:58
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Валерія Пержун
редактор
Воїни ЗСУ показали, як збили ракету Х-101, яка летіла на Київ
Момент збиття ракети. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Сили протиповітряної оборони щодня рятують життя мільйонів українців. Так, днями захисники збили крилату ракету Х-101, яка летіла на Київ.

Відповідним відео поділився телеканал "Ми Україна".

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На відео видно, як українські захисники влучним пострілом збивають ракету. Воїни кажуть, що це велика відповідальність. 

"Відчуття того, що прикриваєш дуже багато людей, в тому числі дітей. Після того, що уже надивилися, скільки людей вже постраждало, загинуло, я б собі не пробачив, якби її пропустив", — поділився враженнями військовий.

Конкретно ця мобільно-вогнева група, яка має на озброєнні переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер" за останні два тижні збила два засоби повітряного нападу. 

"Ми збили дві цілі: один "шахед" і одну крилату ракету", — розповів воїн. 

Також військові додають, що дуже багато у момент збиття залежить від взаєморозуміння та співраці між усіма членами групи. 

"Команда складається з чотирьох людей. Є в нас старший позиції. Він слідкує за допомогою спеціального прибору звідки йде ракета, він дає напрямок. Один в полі не воїн. В будь-якому випадку мені підказують і корегують", — пояснив воїн. 

З нагоди ураження такої великої цілі, групу нагородили. 

"Я щиро подякував хлопцям та впевнився, що вони підготовлені. Ми не стоїмо на місці, робимо все для того, щоб підвищити ефективність", — заявив представник керівництва Сил ППО.    

Нагадаємо, у мережі підрахували, скільки ракет та БпЛА запустили окупанти по Україні за серпень.

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