Воины ВСУ провели рейд через Днепр на Херсонщине, — ISW

Вспышки огня на левом берегу Днепра. Фото: ISW

Контрнаступление продолжается. Российские милблогеры сообщают о рейде ВСУ через Днепр. По их словам, украинские силы переплыли реку и высадились на левом берегу Херсонской области. Пока неизвестно насколько успешно прошла операция.

Об этом информирует ISW.

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Во вторник, 8 августа, несколько российских милблогеров сообщили, что украинские силы высадили на восточном берегу Днепра до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек.

По их словам, ВСУ добрались к российским позициям в районе населенного пункта Казачьи Лагери, где прорвали вражескую оборону и продвинулись на 800 метров вглубь. В то же время оккупационные власти Херсона замалчивают информацию о рейде.

"Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии отразил украинские катера, а украинских военных вблизи Казачьей Лопани нет", — отмечают в ISW.

Однако большинство известных российских милблогеров утверждали, что украинским войскам удалось использовать тактический сюрприз и высадиться на восточном берегу, прежде чем привлечь российские силы к обмену стрелковым оружием.

"Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники в и без того щекотливом российском информационном пространстве", — предполагает ISW.

О присутствии ВСУ на левом берегу Днепра также свидетельствуют снимки NASA.

"Горячие точки в доступных данных NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа в этом районе, кажется, подтверждают, что там шли значительные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийский огонь", — отмечает Институт исследования войны.

К концу дня 8 августа многие российские источники обновили свои заявления, сообщив, что российские войска сохраняют контроль над Казачьи Лагеря, отбросив украинские силы обратно к береговой линии. В то же время, Институт не спешит делать из этого выводы.

"ISW еще не наблюдала визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинского персонала или развертывании украинской техники вблизи Казачи-Лагери, и текущая модель российских сообщений больше соответствует ограниченному рейду через реку, чем более широкой украинской операции", — говорится в сообщении.

При этом стало известно, что незадолго до операции ВСУ позиции оккупантов в том районе ослабило российское военное командование, перебросив десантников в Запорожскую область.

"Милблогер отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников (ВДВ) из района Казачьей Лопани в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе", — отмечает ISW.

Напомним, раньше мы писали, что враг скрывает реальные потери на войне. Об этом свидетельствуют данные Генштаба