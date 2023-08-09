Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воины ВСУ провели рейд через Днепр на Херсонщине, — ISW arrow

Воины ВСУ провели рейд через Днепр на Херсонщине, — ISW

9 августа 2023 08:01
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Воины ВСУ провели рейд через Днепр на Херсонщине, — ISW
Вспышки огня на левом берегу Днепра. Фото: ISW
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Контрнаступление продолжается. Российские милблогеры сообщают о рейде ВСУ через Днепр. По их словам, украинские силы переплыли реку и высадились на левом берегу Херсонской области. Пока неизвестно насколько успешно прошла операция.

Об этом информирует ISW.

Читайте также:

Что известно о рейде ВСУ через Днепр

Во вторник, 8 августа, несколько российских милблогеров сообщили, что украинские силы высадили на восточном берегу Днепра до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек.

По их словам, ВСУ добрались к российским позициям в районе населенного пункта Казачьи Лагери, где прорвали вражескую оборону и продвинулись на 800 метров вглубь. В то же время оккупационные власти Херсона замалчивают информацию о рейде.

"Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии отразил украинские катера, а украинских военных вблизи Казачьей Лопани нет", — отмечают в ISW.

Однако большинство известных российских милблогеров утверждали, что украинским войскам удалось использовать тактический сюрприз и высадиться на восточном берегу, прежде чем привлечь российские силы к обмену стрелковым оружием.

"Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники в и без того щекотливом российском информационном пространстве", — предполагает ISW.

О присутствии ВСУ на левом берегу Днепра также свидетельствуют снимки NASA.

"Горячие точки в доступных данных NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа в этом районе, кажется, подтверждают, что там шли значительные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийский огонь", — отмечает Институт исследования войны.

К концу дня 8 августа многие российские источники обновили свои заявления, сообщив, что российские войска сохраняют контроль над Казачьи Лагеря, отбросив украинские силы обратно к береговой линии. В то же время, Институт не спешит делать из этого выводы.

"ISW еще не наблюдала визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинского персонала или развертывании украинской техники вблизи Казачи-Лагери, и текущая модель российских сообщений больше соответствует ограниченному рейду через реку, чем более широкой украинской операции", — говорится в сообщении.

При этом стало известно, что незадолго до операции ВСУ позиции оккупантов в том районе ослабило российское военное командование, перебросив десантников в Запорожскую область.

"Милблогер отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников (ВДВ) из района Казачьей Лопани в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе", — отмечает ISW.

Напомним, раньше мы писали, что враг скрывает реальные потери на войне. Об этом свидетельствуют данные Генштаба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз