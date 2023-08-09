Воїни ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині, — ISW

Спалахи вогню на лівому березі Дніпра. Фото: ISW

Контрнаступ триває. Російські мілблогери повідомляють про рейд ЗСУ через Дніпро. За їх словами, українські сили перепливли річку та висадилися на лівому березі Херсонської області.

Про це інформує ISW.

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У вівторок, 8 серпня кілька російських мілблогерів повідомили, що українські сили висадили на східному березі Дніпра до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб.

За їх словами, ЗСУ дісталися російських позицій в районі населеного пункту Козачі Лагері, де прорвали ворожу оборону та просунулися на 800 метрів вглиб. Водночас окупаційна влада Херсонщини замовчує інформацію щодо рейду.

"Окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії відбив українські катери, а українських військових поблизу Козачої Лопані немає", — зазначають в ISW.

Однак, більшість відомих російських мілблогерів стверджували, що українським військам вдалося використати тактичний сюрприз і висадитися на східному березі, перш ніж залучити російські сили до обміну стрілецькою зброєю.

"Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки в і без того делікатному російському інформаційному просторі", — припускає ISW.

Про присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра також свідчать знімки NASA.

"Гарячі точки в доступних даних NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години в цьому районі, здається, підтверджують, що там точилися значні бойові дії, яким, ймовірно, передував або супроводжувався артилерійський вогонь", — зазначає Інститут дослідження війни.

До кінця дня 8 серпня багато російських джерел оновили свої заяви, повідомивши, що російські війська зберігають контроль над Козачі Лагері, відкинувши українські сили назад до берегової лінії. Водночас Інститут не поспішає робити з цього висновки.

"ISW ще не спостерігала візуальних доказів, які б свідчили про наявність значної кількості українського персоналу або розгортання української техніки поблизу Козачі-Лагері, і поточна модель російських повідомлень більше відповідає обмеженому рейду через річку, ніж ширшій українській операції", — йдеться у повідомленні.

При цьому стало відомо, що незадовго до операції ЗСУ, позиції окупантів в тому районі ослабило російське військове командування, перекинувши десантників до Запорізької області.

"Мілблогер зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ВДВ) з району Козачої Лопані до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі", — інформує Інститут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог приховує реальні втрати на війні. Про це свідчить звіт Генштабу на ранок 9 серпня.