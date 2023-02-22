В Мариуполе прозвучали взрывы, оккупанты в шоке - подробности

Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности
Во вторник 21 февраля около 11 вечера во временно оккупированном Мариуполе прозвучало по меньшей мере 10 мощных взрывов. Это произошло практически впервые с мая 2022 года, когда из "Азовстали" вывели полк "Азов". Взрывы спровоцировали настоящий переполох в мариупольских чатах.
Новини.LIVE собрали всю информацию о том, что происходит в Мариуполе.
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В Мариуполе насчитали 11 взрывов
По данным телеграмм-канала Мариупольского горсовета, по состоянию на 23:00 вторника 21 февраля было подтверждение, что в районе аэропорта (Центральный район) был уничтожен состав БК оккупантов. В городе насчитали 11 взрывов, первый раздался в 22:33.
"Предварительно есть информация о двух попаданиях — в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеской силы. Также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах. Деоккупация Мариуполя все ближе", — отметили в Мариупольском горсовете.
Уже на следующий день утром, в среду, 22 февраля взрывы повторились снова. По предварительным данным, прилетело по БК оккупантов в районе морского порта. После серии взрывов российские оккупанты подняли свои самолеты, а в городе началась воздушная тревога.
"Хотелось бы сказать внезапно поселившимся жителям в распиаренном русней "Невском" — они стандартно ставят ПВО рядом. Прикрываясь вами. А в вашем новом жилье даже подвала нет", — напомнил советник мэра города Петр Андрющенко.
Ранее он говорил, что оккупанты перекинули резервы из Мариуполя в район Угледара, который враг планирует захватить в ближайшее время.
Официальной информации о взрывах в Мариуполе от ВСУ пока не было. Однако глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале намекнул на мощный хлопок, назвав его санкционным.
В чатах города настоящая паника
Взрывы в Мариуполе вызвали настоящую панику в мариупольских чатах. Большинство жителей считают, что ВСУ накрыли город новыми ракетами из РСЗО Himars или GLSDB (малогабаритные высокоточные боеприпасы). Все точно уверены, что это что-то новое, ведь раньше было достаточно тихо.
Ну а дальше пошла в ход российская пропаганда, известные штампы о "дамбили бамбас, во всем виновата Украина, ВСУ всех унитчожают" и так далее.
Вот как это выглядит на скринах:
"Это шок. В ближайшие дни будет венигрет"
Российские оккупанты не скрывают, что ночные взрывы в Мариуполе стали для них шоком. Об этом рассказал один из оккупантов из Донецка, побывавший в городе уже после работы ВСУ.
"Ночка была веселой. Честно говоря, я в шоке, что его (Мариуполь) начали бомбить. Его настолько плотно застраивают и вливают денег, что мне казалось, существует определенная договоренность о том, что город обойдет все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить, и бомбить начали чем-то новеньким. В ближайшие дни, сегодня-завтра-послезавтра, тут обещают полный венигрет", — не скрывая удивления, рассказал оккупант.
О чем свидетельствуют удары
ВСУ начинают удары по базам накопления, и это так называемый каскадный характер деоккупации территории, сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE. По его словам, так было во время освобождения Харьковской и Херсонской областей.
- Первый шаг — нанесение ударов по базам оккупантов, местам временного расквартирования и складам с БК.
- Второй этап — взятие под непосредственный огневой контроль дорог, путепроводов.
"То, что происходит в Мариуполе, может свидетельствовать о начале первого этапа деоккупации, но это точно еще не начало контрнаступления. Не исключено, что удары могли наноситься новыми ракетами из Himars, о чем свидетельствует дальность поражения. Кстати, это может означать и то, что никакого продвижения российских войск в сторону Угледара нет. Более того, мы их отодвинули", — уточнил эксперт.
Напомним, ВСУ готовятся к началу контрнаступления, которое должно состояться уже через месяц, а возможно, и раньше. По словам главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, с средины и до конца весны будут решающие бои в российско-украинской войне. А ожидаемое большое наступление россии уже началось, однако оно очень низкого качества.
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko