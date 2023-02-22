В Мариуполе прозвучали взрывы, оккупанты в шоке - подробности

Во вторник 21 февраля около 11 вечера во временно оккупированном Мариуполе прозвучало по меньшей мере 10 мощных взрывов

Во вторник 21 февраля около 11 вечера во временно оккупированном Мариуполе прозвучало по меньшей мере 10 мощных взрывов. Это произошло практически впервые с мая 2022 года, когда из "Азовстали" вывели полк "Азов". Взрывы спровоцировали настоящий переполох в мариупольских чатах.

Новини.LIVE собрали всю информацию о том, что происходит в Мариуполе.

В Мариуполе насчитали 11 взрывов

По данным телеграмм-канала Мариупольского горсовета, по состоянию на 23:00 вторника 21 февраля было подтверждение, что в районе аэропорта (Центральный район) был уничтожен состав БК оккупантов. В городе насчитали 11 взрывов, первый раздался в 22:33.

"Предварительно есть информация о двух попаданиях — в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеской силы. Также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах. Деоккупация Мариуполя все ближе", — отметили в Мариупольском горсовете.

Мариуполь. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Уже на следующий день утром, в среду, 22 февраля взрывы повторились снова. По предварительным данным, прилетело по БК оккупантов в районе морского порта. После серии взрывов российские оккупанты подняли свои самолеты, а в городе началась воздушная тревога.

"Хотелось бы сказать внезапно поселившимся жителям в распиаренном русней "Невском" — они стандартно ставят ПВО рядом. Прикрываясь вами. А в вашем новом жилье даже подвала нет", — напомнил советник мэра города Петр Андрющенко.

Ранее он говорил, что оккупанты перекинули резервы из Мариуполя в район Угледара, который враг планирует захватить в ближайшее время.

Официальной информации о взрывах в Мариуполе от ВСУ пока не было. Однако глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале намекнул на мощный хлопок, назвав его санкционным.

В чатах города настоящая паника

Взрывы в Мариуполе вызвали настоящую панику в мариупольских чатах. Большинство жителей считают, что ВСУ накрыли город новыми ракетами из РСЗО Himars или GLSDB (малогабаритные высокоточные боеприпасы). Все точно уверены, что это что-то новое, ведь раньше было достаточно тихо.

Мариуполь. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Ну а дальше пошла в ход российская пропаганда, известные штампы о "дамбили бамбас, во всем виновата Украина, ВСУ всех унитчожают" и так далее.

Вот как это выглядит на скринах:

"Это шок. В ближайшие дни будет венигрет"

Российские оккупанты не скрывают, что ночные взрывы в Мариуполе стали для них шоком. Об этом рассказал один из оккупантов из Донецка, побывавший в городе уже после работы ВСУ.

"Ночка была веселой. Честно говоря, я в шоке, что его (Мариуполь) начали бомбить. Его настолько плотно застраивают и вливают денег, что мне казалось, существует определенная договоренность о том, что город обойдет все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить, и бомбить начали чем-то новеньким. В ближайшие дни, сегодня-завтра-послезавтра, тут обещают полный венигрет", — не скрывая удивления, рассказал оккупант.

О чем свидетельствуют удары

ВСУ начинают удары по базам накопления, и это так называемый каскадный характер деоккупации территории, сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE. По его словам, так было во время освобождения Харьковской и Херсонской областей.

Дмитрий Снегирев

Первый шаг — нанесение ударов по базам оккупантов, местам временного расквартирования и складам с БК.

Второй этап — взятие под непосредственный огневой контроль дорог, путепроводов.

"То, что происходит в Мариуполе, может свидетельствовать о начале первого этапа деоккупации, но это точно еще не начало контрнаступления. Не исключено, что удары могли наноситься новыми ракетами из Himars, о чем свидетельствует дальность поражения. Кстати, это может означать и то, что никакого продвижения российских войск в сторону Угледара нет. Более того, мы их отодвинули", — уточнил эксперт.

Напомним, ВСУ готовятся к началу контрнаступления, которое должно состояться уже через месяц, а возможно, и раньше. По словам главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, с средины и до конца весны будут решающие бои в российско-украинской войне. А ожидаемое большое наступление россии уже началось, однако оно очень низкого качества.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko