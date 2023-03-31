В течение дня оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области: из какого оружия "били" россияне
В течение дня, 31 марта, российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской области. Оккупанты "били" из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Обстрелы Сумской области
Как отмечают в ОВА, в течение дня россияне совершили обстрелы территории четырех общин Сумской области
- Зноб-Новгородской,
- Белопольской,
- Хотинской,
- Эсманской.
Зноб-Новгородская община
С территории россии утром совершен артиллерийский обстрел. На территории общины зафиксировано 20 прилетов.
Хотинская община
"Россияне били из артиллерии из артиллерии — 25 прилетов. В результате одного из обстрелов получил ранения житель Сумского района", — говорится в сообщении.
Белопольская община
На территорию этой общины враг сбросил десять мин.
Эсманская община
На территории этого общества тоже зафиксирован обстрел из минометов с территории россии.
Напомним, 31 марта оккупанты также обстреляли лодку с людьми, которые пытались скрыться из оккупации в Херсоне. В результате вражеского обстрела два человека ранены.
Как сообщили в ОВА, люди плыли с дач на левом берегу Днепра. На место выехали экстренные службы.
Кроме того, 31 марта, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.