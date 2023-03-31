В течение дня оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области: из какого оружия "били" россияне

В результате обстрелов есть значительные разрушения

В течение дня, 31 марта, российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской области. Оккупанты "били" из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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Как отмечают в ОВА, в течение дня россияне совершили обстрелы территории четырех общин Сумской области

Зноб-Новгородской,

Белопольской,

Хотинской,

Эсманской.

Зноб-Новгородская община

С территории россии утром совершен артиллерийский обстрел. На территории общины зафиксировано 20 прилетов.

Хотинская община

"Россияне били из артиллерии из артиллерии — 25 прилетов. В результате одного из обстрелов получил ранения житель Сумского района", — говорится в сообщении.

Белопольская община

На территорию этой общины враг сбросил десять мин.

Эсманская община

На территории этого общества тоже зафиксирован обстрел из минометов с территории россии.

Напомним, 31 марта оккупанты также обстреляли лодку с людьми, которые пытались скрыться из оккупации в Херсоне. В результате вражеского обстрела два человека ранены.

Как сообщили в ОВА, люди плыли с дач на левом берегу Днепра. На место выехали экстренные службы.

Кроме того, 31 марта, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.