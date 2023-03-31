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Впродовж дня окупанти обстріляли чотири громади Сумщини: з якої зброї "били" росіяни

31 березня 2023 22:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Внаслідок обстрілів є значні руйнування
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Впродовж дня, 31 березня, російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської області. Окупанти "били" з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Як зазначають в ОВА, протягом дня росіяни здійснили обстріли території чотирьох громад Сумщини:

  • Зноб-Новгородської,
  • Білопільської,
  • Хотінської,
  • Есманської.

Зноб-Новгородська громада

З території рф зранку здійснено артилерійський обстріл. На території громади зафіксовано 20 прильотів.

Хотінська громада

"Росіяни били з артилерії з артилерії —  25 прильотів. Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району", — йдеться у повідомленні.

Білопільська громада

На територію цієї громади ворог скинув десять мін.

Есманська громада

На території цієї громади теж зафіксовано обстріл  з мінометів з території рф.

Нагадаємо, 31 березня окупанти також обстріляли човен з людьми, які намагались втекти з окупації в Херсон.  Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей поранені. 

Як повідомили в ОВА, люди пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. На місце виїхали екстрені служби.

Окрім того, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.

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