Впродовж дня окупанти обстріляли чотири громади Сумщини: з якої зброї "били" росіяни

Внаслідок обстрілів є значні руйнування

Впродовж дня, 31 березня, російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської області. Окупанти "били" з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Як зазначають в ОВА, протягом дня росіяни здійснили обстріли території чотирьох громад Сумщини:

Зноб-Новгородської,

Білопільської,

Хотінської,

Есманської.

Зноб-Новгородська громада

З території рф зранку здійснено артилерійський обстріл. На території громади зафіксовано 20 прильотів.

Хотінська громада

"Росіяни били з артилерії з артилерії — 25 прильотів. Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району", — йдеться у повідомленні.

Білопільська громада

На територію цієї громади ворог скинув десять мін.

Есманська громада

На території цієї громади теж зафіксовано обстріл з мінометів з території рф.

Нагадаємо, 31 березня окупанти також обстріляли човен з людьми, які намагались втекти з окупації в Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей поранені.

Як повідомили в ОВА, люди пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. На місце виїхали екстрені служби.

Окрім того, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.