Впродовж дня окупанти обстріляли чотири громади Сумщини: з якої зброї "били" росіяни
Впродовж дня, 31 березня, російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської області. Окупанти "били" з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстріли Сумщини
Як зазначають в ОВА, протягом дня росіяни здійснили обстріли території чотирьох громад Сумщини:
- Зноб-Новгородської,
- Білопільської,
- Хотінської,
- Есманської.
Зноб-Новгородська громада
З території рф зранку здійснено артилерійський обстріл. На території громади зафіксовано 20 прильотів.
Хотінська громада
"Росіяни били з артилерії з артилерії — 25 прильотів. Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району", — йдеться у повідомленні.
Білопільська громада
На територію цієї громади ворог скинув десять мін.
Есманська громада
На території цієї громади теж зафіксовано обстріл з мінометів з території рф.
Нагадаємо, 31 березня окупанти також обстріляли човен з людьми, які намагались втекти з окупації в Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей поранені.
Як повідомили в ОВА, люди пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. На місце виїхали екстрені служби.
Окрім того, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.