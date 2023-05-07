В течение дня россияне обстреляли Сумскую область 16 раз

Российская артиллерия в поле боя. Фото: armyinform

В течение дня в Сумской области зафиксировали более 100 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Краснопольской, Великописаревской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Середино-Будской, Новослободской, Белопольской, Юнаковской общин.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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Отмечается, что в течение дня россияне совершили 16 обстрелов по приграничной территории. Зафиксировано 106 взрывов.

По территории Белопольского общества враг бил из минометов (16 взрывов) и из ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения.

По Середино-Будской общине произведен обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 квартиры в многоквартирном доме и складское помещение.

На территорию Великописаревской общины россияне сбросили 20 мин.

В Юнаковской общине зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).

В Новослободской общине враг бил из минометов - 5 взрывов.

По Краснопольской общине произведен обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов).

Был обстрел по Зноб-Новгородской общине из ствольной артиллерии (17 взрывов). В результате обстрела в пгт Зноб-Новгородское повреждены ЛЭП, три частных дома и частный автомобиль.

По Эсманскому обществу россияне обстреливали из артиллерии - 16 взрывов.

Напомним, что сегодня, 7 мая, глава Херсонской ОВА сообщил, что российская авиация продолжает уничтожать деревню Кизомис. Мирные люди не пострадали.