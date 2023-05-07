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Окупанти потужно обстріляли Дніпропетровську область, загинула людина

7 травня 2023 11:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Окупанти потужно обстріляли Дніпропетровську область, загинула людина
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Фото: Дніпропетровська ОДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Росія продовжує обстрілювати територію України. Протягом минулої ночі ворог завдав потужного удару по Дніпропетровщині. Загинула людина.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

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У ніч на 7 травня російські окупаційні війська обстріляли Нікополь із застосуванням важкої артилерії.  Окупанти випустили понад 10 снарядів, внаслідок чого загинула 72-річна жінка.

Постраждали ще двоє людей, отримали стрес та контузію.

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Фото: Дніпропетровська ОДА 
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Фото: Дніпропетровська ОДА 
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Фото: Дніпропетровська ОДА 

"У місті вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще — господарські споруди та п’ять автівок. Співчуття близьким загиблої. Стадо ж вбивць з країни-агресорки має відповісти за кожен свій злочин!" — зазначив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Раніше ми писали, що впродовж минулого дня російські окупанти завдали шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Зруйновано та пошкоджено будинки мирних жителів, а також є постраждалі.

А за минулу добу Зборойні сили України ліквідували понад пів тисячі російських військових. Росія також втратила і значну кількість техніки.

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