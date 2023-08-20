"Учитывают особенности этой войны": пилот ВСУ рассказал о тренировках на F-16

Истребитель F-16. Фото: Милитарный

Тренировки на истребителях F-16 подстроены под требования войны против России. Также очень высоки требования к знанию английского языка.

О программе тренировок в эфире национального телемарафона рассказал пилот, прошедший отбор для обучения на истребителях F-16.

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Главное знать английский язык

По словам летчика Воздушных сил с позывным "Moonfish", программу обучения составили с учетом пожеланий Украины, ведь тренировки на истребителях подстроены к среде, в которой приходится воевать нашим бойцам.

"Обучение будет проходить стандартно - сначала теория. Затем переход к практике", — отметил пилот.

Он также рассказал, что требования к знанию английского были очень серьезными.

"Если вы считаете, что вы хорошо знаете английский, то для этих тренировок вам его нужно подучить еще немного", — рассказал военный.

Напомним, по мнению экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без F-16.

Добавим, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности из-за дополнительных языковых курсов.