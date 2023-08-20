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"Враховують особливості цієї війни": пілот ЗСУ розповів про тренування на F-16

20 серпня 2023 00:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Враховують особливості цієї війни": пілот ЗСУ розповів про тренування на F-16
Винищувач F-16. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Тренування на винищувачах F-16 підлаштовані під вимоги війни проти Росії. Також дуже високі вимоги до знання англійської мови.

Про програму тренувань в ефірі національного телемарафону розповів пілот, який пройшов відбір для навчання на винищувачах F-16.

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За словами льотчика Повітряних сил з позивним "Moonfish", програму навчання склали з урахуванням побажань України, адже тренування на винищувачах підлаштовані до середовища, в якому доводиться воювати нашим бійцям. 

"Навчання будуть проходити стандартно — спершу теорія. Потім перехід до практики", — зазначив пілот.

Він також розповів, що вимоги до знання англійської були дуже серйозними. 

"Якщо ви вважаєте, що ви добре знаєте англійську, то для цих тренувань вам її треба підучити ще трохи", — розповів військовий. 

Нагадаємо, на думку експертів, Україна може перемогти у контрнаступі і без F-16.

Додамо, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через додаткові мовні курси.

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