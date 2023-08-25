Отчет Генштаба ВСУ на утро 25 августа

Российские военные на машинах. Фото: российские СМИ

Оккупанты в Запорожской области готовятся к проведению "референдума". Хотят организовать выборы в смешанном формате: показательное голосование на участках, обход квартир и домов.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Организация псевдореферендума

В Генштабе ВСУ сообщают, что уже с 30 августа представители оккупационных властей начнут ходить по квартирам и собирать голоса.

Кроме того, в этот регион из РФ начали привозить людей, селят их в заброшенных домах. Все это свидетельствует о фальсификации будущего голосования и создании нужной картинки для российских медиа.

"Также усиливается давление на местное население с требованием получать российские паспорта. В частности, вводится требование, что оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона невозможна без российского гражданства", — говорится в сообщении.

А еще в Генштабе отмечают, что в регионе увеличилось количество военнослужащих чеченской национальности. Они ведут себя агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали удар по российскому комплексу С-400 в Крыму. Там рассказали, что на мысе Тарханкут был уничтожен целый дивизион.

По словам Буданова, дивизион прекратил свою работу. Он рассказал, что в результате удара у российских оккупантов достаточно серьезные потери.

Также мы писали, что уничтожение российского С-400 увеличивает возможности для украинских ударов по целям во временно оккупированном Крыму. Обезвредить такое оружие "очень престижно".