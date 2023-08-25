Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Учли прошлогодние ошибки: оккупанты готовятся провести референдум в Запорожской области arrow

Учли прошлогодние ошибки: оккупанты готовятся провести референдум в Запорожской области

25 августа 2023 07:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 25 августа
Российские военные на машинах. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупанты в Запорожской области готовятся к проведению "референдума". Хотят организовать выборы в смешанном формате: показательное голосование на участках, обход квартир и домов.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Организация псевдореферендума

В Генштабе ВСУ сообщают, что уже с 30 августа представители оккупационных властей начнут ходить по квартирам и собирать голоса.

Кроме того, в этот регион из РФ начали привозить людей, селят их в заброшенных домах. Все это свидетельствует о фальсификации будущего голосования и создании нужной картинки для российских медиа.

"Также усиливается давление на местное население с требованием получать российские паспорта. В частности, вводится требование, что оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона невозможна без российского гражданства", — говорится в сообщении.

А еще в Генштабе отмечают, что в регионе увеличилось количество военнослужащих чеченской национальности. Они ведут себя агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали удар по российскому комплексу С-400 в Крыму. Там рассказали, что на мысе Тарханкут был уничтожен целый дивизион.

По словам Буданова, дивизион прекратил свою работу. Он рассказал, что в результате удара у российских оккупантов достаточно серьезные потери.

Также мы писали, что уничтожение российского С-400 увеличивает возможности для украинских ударов по целям во временно оккупированном Крыму. Обезвредить такое оружие "очень престижно".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз