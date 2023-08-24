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ЗСУ перебувають на порозі прориву фронту, – Залужний

24 серпня 2023 22:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ перебувають на порозі прориву фронту, – Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Деякі чиновники США розчаровані стратегією військових дій України у ході контрнаступу. Однак, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українська армія перебуває на порозі прориву. 

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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Повідомляється, що американські представники закликали українців зосередити свої зусилля у районі міста Токмак, що у Запорізькій області. Це, мовляв, допомогло б прорвати першу лінію російської оборони, яка є найтяжчою. 

"Ви не розумієте природи цього конфлікту. Це не боротьба з повстанцями. Це Курськ", — сказав Валерій Залужний під час однієї з розмов з американськими чиновниками, маючи на увазі головну битву Другої світової війни між Німеччиною та Радянським Союзом. До того ж, головнокомандувач запевнив, що ЗСУ невдовзі здійснять прорив. 

Проте, чиновники США залишилися "сильно розчаровані" тим, що президент України Володимир Зеленський далі зосереджується на місті Бахмут. 

Навіть попри те, що українці скоригували свою стратегію та перейшли до оборони на Запоріжжі, як радили у США, американські офіційні особи все одно не задоволені тактикою ЗСУ. 

"Але американські офіційні особи кажуть, що українці все ще занадто розкидані для зосередженого поштовху на південь з численними бригадами, розгорнутими на сході, і досі не поєднують використання артилерії, механізованих підрозділів і зусиль з розмінування", — йдеться у виданні. 

Нагадаємо, Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський чиновник сьогодні, 24 серпня. 

Додамо, успішний контрнаступ української армії в Роботиному, що на Запоріжжі, — початок операції на другій лінії оборони російських окупантів.

Також ми писали, що нещодавно в ISW розповіли, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь. 

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