Врахували торішні помилки: окупанти готуються провести референдум у Запорізькій області

Російські військові на машинах. Фото: російські ЗМІ

Окупанти у Запорізькій області готуються до проведення "референдуму". Хочуть організувати "вибори" у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир та будинків.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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У Генштабу ЗСУ повідомляють, що вже з 30 серпня представники окупаційної влади почнуть ходити по квартирах і збирати голоси.

Крім того, до цього регіону з РФ почали привозити людей, розселяють їх у покинутих будинках. Все це свідчить про фальсифікацію голосування та створення потрібної картинки для російських медіа.

"Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства", — йдеться в повідомленні.

А ще у Генштабі зазначають, що в регіоні збільшилася кількість військовослужбовців чеченської національності. Вони поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували удар по російському комплексу С-400 у Криму. Там розповіли, що на мисі Тарханкут було знищено цілий дивізіон.

За словами Буданова, дивізіон припинив свою роботу. Він розповів, що внаслідок удару в російських окупантів досить серйозні втрати.

Також ми писали, що знищення російського С-400 збільшує можливості для українських ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму. Знешкодити таку зброю "дуже престижно".