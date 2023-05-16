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Все больше россиян хотят, чтобы так называемая "СВО" закончилась к концу 2023 года

16 мая 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Все больше россиян хотят, чтобы так называемая "СВО" закончилась к концу 2023 года
Россияне в Москве и реклама с призывом присоединяться к армии РФ. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

У россиян появился запрос на временные рамки в завершение так называемой "СВО". Общество в РФ хочет, чтобы оно закончилось к концу этого года.

Об этом рассказал доктор социологических наук, руководитель аналитического центра "Институт конфликтологии и анализа России" Александр Шульга во время круглого стола в Military Media Center.

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Россияне хотят завершения так называемой "СВО"

"Количество граждан РФ, считающих, что "СВО" должно завершиться не позднее чем через пол года, составляет 41%. Это на 10% больше, чем в декабре 2022-го", — говорится в сообщении.

К тому же более заметно с декабря 2022 года изменилось количество сторонников бессрочной войны до достижения Россией всех целей так называемой "СВО" — с 48% до 13% в апреле этого года.

Напомним, 6 мая ГУР обнародовал новый перехват разговора россиян. Военнослужащий России рассказывает матери о слухах относительно дальнейшей судьбы "СВО".

Также мы писали, что Шульга заявил, что россияне живут в своем пузыре и свято верят, что Россия воюет в Украине с НАТО и американцами. Для них война — естественная катастрофа.

Добавим, недавно Gradus Research провела восьмую волну исследования "Градус общества во время войны", показавшее увеличение использования украинского языка в быту. Кроме того, исследовали слушают ли украинцы российскую музыку.

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