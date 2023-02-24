СМИ узнали, как путин собственноручно готовил вторжение в Украину

Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину
Руководство кремля не знало о планах владимира путина вторгнуться в Украину. Бывшие чиновники рф рассказывают, что президент россии втайне от своего окружения сделал этот шаг.
Об этом говорится в материале издания Financial Times.
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Наибольший провал диктатора
Как отмечает FT со ссылкой на экс-чиновников кремля, владимир путин подготовил вторжение в Украину втайне от своего окружения и вызвал недовольство элит военной агрессией.
"Все высшее руководство кремля узнало о вторжении лишь тогда, когда увидело, как путин объявил о "специальной военной операции" по телевидению в то утро. Позже в кремле собрались российские олигархи. Все были полностью растеряны", — сказал присутствовавший на мероприятии человек.
И здесь возникает вопрос, как путин один мог спланировать полномасштабное вторжение, втайне от чиновников, экономистов, бизнесменов, которые, казалось бы, не верили в намерения главы кремля.
На этот вопрос, по информации издания, одному из российских олигархов ответил министр иностранных дел россии Сергей Лавров.
"У него есть три советника: Иван Грозный. Петр Первый. И Екатерина Великая", — сказал Лавров.
В Financial Times пишут, что путин надеялся, что войска рф за считанные дни захватят Киев. Вместо этого война стала для россии историческим провалом.
Напомним, в интервью Новини.LIVE известный американский историк украинского происхождения Александр Мотыль рассказал, когда закончится война.