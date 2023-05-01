Все по плану: за неделю ВСУ уничтожили 5 складов БК и 8 баз русской армии

ВСУ нанесли потери оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Воины ВСУ продолжают уничтожать склады с вооружением и оккупационной армии России. Так, в течение прошлой недели (с 24 по 30 апреля) украинские бойцы организовали врагу "хлопок" по всем направлениям.

Оккупанты потеряли 5 складов с боеприпасами, 8 баз и 2 нефтебазы. Об этом сообщает "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" в Telegram.

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Силы обороны Украины били по обеспечению врага в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а также во временно захваченном Крыму.

Васильевский район, Запорожская область — попадание в базу;

Токмак (район), Запорожская область — минус база и БК;

Чаплинка (район) — попадание в базу;

Ровеньки, Луганская область — минус нефтебаза;

Бахмутский район, Донетчина — минус 2 БК;

Каховский район, Херсонщина — минус БК и база;

Генический район, Херсонщина — попадание в базу;

Мелитопольский район, Запорожская область — попадание в базу;

Пологовский район, Запорожская область — минус база;

Севастополь, Крым — минус нефтебаза;

Волновахский район, Донецкая область — попадание в базу;

Бердянский район, Запорожская область — минус БК.

Напомним, в оккупированном городе Мелитополь Запорожской области произошло попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались российские военные.