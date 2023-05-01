Все по плану: за неделю ВСУ уничтожили 5 складов БК и 8 баз русской армии
Воины ВСУ продолжают уничтожать склады с вооружением и оккупационной армии России. Так, в течение прошлой недели (с 24 по 30 апреля) украинские бойцы организовали врагу "хлопок" по всем направлениям.
Оккупанты потеряли 5 складов с боеприпасами, 8 баз и 2 нефтебазы. Об этом сообщает "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" в Telegram.
Силы обороны Украины били по обеспечению врага в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а также во временно захваченном Крыму.
- Васильевский район, Запорожская область — попадание в базу;
- Токмак (район), Запорожская область — минус база и БК;
- Чаплинка (район) — попадание в базу;
- Ровеньки, Луганская область — минус нефтебаза;
- Бахмутский район, Донетчина — минус 2 БК;
- Каховский район, Херсонщина — минус БК и база;
- Генический район, Херсонщина — попадание в базу;
- Мелитопольский район, Запорожская область — попадание в базу;
- Пологовский район, Запорожская область — минус база;
- Севастополь, Крым — минус нефтебаза;
- Волновахский район, Донецкая область — попадание в базу;
- Бердянский район, Запорожская область — минус БК.
Напомним, в оккупированном городе Мелитополь Запорожской области произошло попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались российские военные.