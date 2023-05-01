Все за планом: за тиждень ЗСУ знищили 5 складів БК і 8 баз російської армії
Воїни ЗСУ продовжують знищувати склади з озброєнням та бази окупаційної армії Росії. Так, протягом минулого тижня (з 24 по 30 квітня) українські бійці влаштовували ворогу "бавовну" на усіх напрямках.
Окупанти втратили 5 складів з боєприпасами, 8 баз та 2 нафтобази. Про це повідомляє "Збройні сили України. Війна з окупантами" в Telegram.
Сили оборони України били по забезпеченню ворога у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у тимчасово захопленому Криму.
- Василівський район, Запорізька область — влучання в базування;
- Токмак (район), Запорізька область — мінус база і БК;
- Чаплинка (район) — влучання в базування;
- Ровеньки, Луганська область — мінус нафтобаза;
- Бахмутський район, Донеччина — мінус 2 БК;
- Каховський район, Херсонщина — мінус БК і база;
- Генічеський район, Херсонщина — влучання в базування;
- Мелітопольський район, Запорізька область — влучання в базування;
- Пологівський район, Запорізька область — мінус база;
- Севастополь, Крим — мінус нафтобаза;
- Волноваський район, Донеччина — влучання в базування;
- Бердянський район, Запорізька область — мінус БК.
Нагадаємо, в окупованому місті Мелітополь Запорізької області сталося влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські військові.