Все за планом: за тиждень ЗСУ знищили 5 складів БК і 8 баз російської армії

ЗСУ завдали втрат окупантам. Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни ЗСУ продовжують знищувати склади з озброєнням та бази окупаційної армії Росії. Так, протягом минулого тижня (з 24 по 30 квітня) українські бійці влаштовували ворогу "бавовну" на усіх напрямках.

Окупанти втратили 5 складів з боєприпасами, 8 баз та 2 нафтобази. Про це повідомляє "Збройні сили України. Війна з окупантами" в Telegram.

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Сили оборони України били по забезпеченню ворога у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у тимчасово захопленому Криму.

Василівський район, Запорізька область — влучання в базування;

Токмак (район), Запорізька область — мінус база і БК;

Чаплинка (район) — влучання в базування;

Ровеньки, Луганська область — мінус нафтобаза;

Бахмутський район, Донеччина — мінус 2 БК;

Каховський район, Херсонщина — мінус БК і база;

Генічеський район, Херсонщина — влучання в базування;

Мелітопольський район, Запорізька область — влучання в базування;

Пологівський район, Запорізька область — мінус база;

Севастополь, Крим — мінус нафтобаза;

Волноваський район, Донеччина — влучання в базування;

Бердянський район, Запорізька область — мінус БК.

Нагадаємо, в окупованому місті Мелітополь Запорізької області сталося влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські військові.