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Все за планом: за тиждень ЗСУ знищили 5 складів БК і 8 баз російської армії

1 травня 2023 05:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Все за планом: за тиждень ЗСУ знищили 5 складів БК і 8 баз російської армії
ЗСУ завдали втрат окупантам. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Воїни ЗСУ продовжують знищувати склади з озброєнням та бази окупаційної армії Росії. Так, протягом минулого тижня (з 24 по 30 квітня) українські бійці влаштовували ворогу "бавовну" на усіх напрямках.

Окупанти втратили 5 складів з боєприпасами, 8 баз та 2 нафтобази. Про це повідомляє "Збройні сили України. Війна з окупантами" в Telegram.

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Сили оборони України били по забезпеченню ворога у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у тимчасово захопленому Криму.

  • Василівський район, Запорізька область — влучання в базування;
  • Токмак (район), Запорізька область — мінус база і БК;
  •  Чаплинка (район) — влучання в базування;
  • Ровеньки, Луганська область — мінус нафтобаза;
  • Бахмутський район, Донеччина — мінус 2 БК;
  • Каховський район, Херсонщина — мінус БК і база;
  • Генічеський район, Херсонщина — влучання в базування;
  • Мелітопольський район, Запорізька область — влучання в базування;
  • Пологівський район, Запорізька область — мінус база;
  • Севастополь, Крим — мінус нафтобаза;
  • Волноваський район, Донеччина — влучання в базування;
  •  Бердянський район, Запорізька область — мінус БК.

Нагадаємо, в окупованому місті Мелітополь Запорізької області сталося влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські військові.

 

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