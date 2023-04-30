Маляр розповіла, на якому напрямку фронту росіяни мали успіх протягом тижня

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: УНІАН

У місті Бахмут залишається найгарячіша обстановка на українському фронті. Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси. Однак ворог мав певні успіхи на Лиманському напрямку.

Про це повідомила у зведенні за тиждень заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на фронті

За словами Маляр, схід України залишається епіцентром бойових дій. Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках — Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

"На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдач через активну оборону наших військ. Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули", — повідомила вона.

За словами заступниці міністра оборони, найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар’їнці. На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати, а в самому Бахмуті тривають запеклі бої.

"Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше у Нацгвардії зазначили, що українські захисники завдали приватній військовій компанії "Вагнер" величезних втрат. Їм вже немає, звідки брати людей. Поля на фронті всіяні убитими найманцями ПВК "Вагнер", але при цьому російська сторона не поспішає їх забирати.

Також повідомлялося, що протягом останнього тижня лінія фронту майже не рухалася. Бої на деяких ділянках фронту під Бахмутом і Мар’їнкою відбуваються на відстані 50 метрів та менше.