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Все подразделения оккупантов вышли из Новой Каховки, — Генштаб

23 марта 2023 18:40
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Захватчики перед этим ограбили местное население
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские оккупационные войска покинули Новую Каховку. Предварительно, захватчики "конфисковали" у местных технику и драгоценности.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Так, по данным Генерального штаба ВСУ, все подразделения армии россии покинули Новую Каховку.

"Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиск граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что из населенных пунктов Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области россияне вывозят награбленное имущество и бытовую технику грузовиками, по которым доставляли боеприпасы.

Фото: Reuters

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