Окупанти обстріляли Херсонську область: пошкоджено будівлі

На щастя, люди не постраждали

Сьогодні, 23 березня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. Ворог пошкодив будівлі в місті.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Окупанти частково зруйнували адміністративну будівлю. Вони поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети. До того ж ворожі снаряди падали на територію парку та церкви.

"Людей російські боєприпаси не зачепили. Але центр міста на Херсонщині, ще зранку гарний і затишний, понівечений підступним ударом російських військ, котрі безжально нищать наш рідний край", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом на Херсонщині. Гарант вже ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів у регіоні, зруйнованих атаками рф.

Також ми писали, що російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.

Додамо, минулої доби, 22 березня, росія продовжила порушувати перемир'я на Донбасі, здійснивши 11 обстрілів населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, використовуючи 58 снарядів.