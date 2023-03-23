Всі підрозділи окупантів вийшли з Нової Каховки, — Генштаб

Загарбники перед цим пограбували місцеве населення

Російські окупаційні війська залишили Нову Каховку. Попередньо, загарбники "конфіскували" у місцевих техніку та коштовності.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, всі підрозділи армії рф покинули Нову Каховку.

"Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка Херсонської області росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.

Фото: Reuters