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Всі підрозділи окупантів вийшли з Нової Каховки, — Генштаб

23 березня 2023 18:40
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Загарбники перед цим пограбували місцеве населення
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська залишили Нову Каховку. Попередньо, загарбники "конфіскували" у місцевих техніку та коштовності.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Деталі

Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, всі підрозділи армії рф покинули Нову Каховку.

"Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка Херсонської області росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.

Фото: Reuters

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