Бахмут последние новости 2 марта: военный рассказал о штурмах

"Всех хотят похоронить": военный рассказал последние новости из Бахмута
Враг продолжает осуществлять суицидальные атаки и пытается продавить линию обороны ВСУ в Бахмуте с помощью артиллерии, минометов и штурма малых и крупных пехотных групп.
Об этом на своей Тик-Ток странице рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.
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"Не знаю, что они там едят и какие вещества употребляют, но лезут как ненормальные. Наши казаки говорят, что такое впечатление, что враг решил остаться в Бахмуте весь. Ситуация по городу тяжелая, но сейчас контролируемая Силами Обороны. держат свои боевые задачи", — отметил Киянин.
По его мнению, на фронте есть более горячие точки, как, например, Угледар, но весь мир слышит о Бахмуте. И поскольку российская армия не может взять этот город больше 6 месяцев, все становится понятно, что здесь что-то не так.
"Маленький город Бахмут в Донецкой области стал символом всей Украины. И чем ближе подходит этот желанный лендлиз, чем суицидальнее становятся потуги бункерных, тем больше всему миру становится понятно, что победить военным путем Украину он не сможет. Выхода на границы Донбасса не будет. Да что держим строй дальше", — подытожил военный.
Напомним, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на сегодняшний день наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурм Бахмута. Враг пытается дискредитировать украинских военных и запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных.