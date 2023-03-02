Ворог активізував пропаганду щодо Бахмута: у Міноборони перерахували основні фейки
Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог намагається дискредитувати українських військових.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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Посилення пропаганди
За словами Маляр, ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових.
Зокрема:
- нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення. Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.
- дискредитують військове командування східного напрямку. Викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сході.
- з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін.
Нагадаємо, раніше радник президента України Олександр Роднянський заявив, що Збройні сили України можуть відступити від Бахмута. Військове керівництво зараз обмірковує всі варіанти розвитку подій на фронті.
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський оцінив ситуацію в Бахмуті. За його словами, ситуація у районі напружена.
Також повідомлялося, що російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, в районі Бахмута окупаційні війська втрачають сотні солдатів щодня.