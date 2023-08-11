Зеленский провел заседание СНБО 11 августа: о чем говорили

Заседание СНБО 11 августа. Фото: ОП

В пятницу, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

Об этом сообщил сам глава государства Владимир Зеленский.

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Заседание СНБО

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения открыто 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов и сообщено 33 подозрения.

"В ходе проверки ТЦК правоохранительными органами были обнаружены случаи коррупции, в частности, во время проведения общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам", — говорится в материале ОП.

Учитывая это, на заседании приняли решение уволить всех руководителей областных ТЦК.

"Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена", — подчеркнул Зеленский.

Зато доверить управление хотят воинам, которые по определенным причинам не могут воевать на фронте.

"Воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, именно им можно доверить эту систему комплектования", — говорит Зеленский.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена контрнаступлению ВСУ.

Также глава государства сообщил о подготовке новой Украинской доктрины. В настоящее время разрабатывается основа для трансформации Украины.