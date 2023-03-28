ВСУ снова нанесли пять ударов по объектах оккупантов, — Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины

За минувшие сутки, 27 марта, авиация Сил обороны выполнила пять точечных ударов по районам, где сконцентрировались личный состав и военная техника оккупационных сил. Эти операции были направлены на ослабление военного потенциала противника и снижение его боеспособности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ наносят удар

В ходе данных боевых действий подразделения ракетных войск и артиллерии успешно поразили критические объекты противника. Среди них были пункт управления, что вызвало нарушение координации действий противника на поле боя, район сосредоточения живой силы, что привело к потере значительного количества личного состава, а также позиции, где располагались вооружения и военная техника противника, что снизило его общую огневую мощь.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов, что привело к значительному сокращению запасов амуниции, необходимых противнику для продолжения ведения активных боевых действий. Этот результат значительно ослабил потенциал оккупационных сил и способствовал укреплению позиций Сил обороны.

Такие операции являются частью стратегии Сил обороны, направленной на обеспечение национальной безопасности и суверенитета страны.

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не спрашивать у военных, когда произойдет контрнаступление, чтобы не мешать им работать. Она напомнила, что стратегические военные планы могут быть обнародованы только президентом, главнокомандующим и министром обороны.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось на весну 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.