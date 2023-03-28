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ВСУ знову завдали п'ять ударів по об'єктах окупантів, — Генштаб ЗСУ

28 березня 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Збройні сили України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби, 27 березня, авіація Сил оборони виконала п'ять точкових ударів по районах, де сконцентрувалися особовий склад і військова техніка окупаційних сил. Ці операції були спрямовані на ослаблення військового потенціалу супротивника та зниження його боєздатності.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У ході даних бойових дій підрозділи ракетних військ та артилерії успішно вразили критичні об'єкти супротивника. Серед них були пункт управління, що викликало порушення координації дій противника на полі бою, район зосередження живої сили, що призвело до втрати значної кількості особового складу, а також позиції, де розташовувалися озброєння та військова техніка противника, що знизило його загальну вогневу міць.

Крім того, було знищено склад боєприпасів, що призвело до значного скорочення запасів амуніції, необхідних противнику для продовження активних бойових дій. Цей результат значно послабив потенціал окупаційних сил та сприяв зміцненню позицій Сил оборони.

Такі операції є частиною стратегії Сил оборони, спрямованої на забезпечення національної безпеки та суверенітету країни.

Нагадаємо, що заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не питати у військових, коли станеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати. Вона нагадала, що стратегічні військові плани можуть оприлюднити лише президент, головнокомандувач і міністр оборони.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, який планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.

 

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