Блинкен назвал вторжение рф в Украину стратегическим провалом

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение россии в Украину по приказу владимира путина стало стратегической неудачей во всех аспектах. Он отметил, что если этот поступок останется безнаказанным, это откроет "ящик Пандоры" для всего мира, где мощь определяет право.

Об этом пишет Der Spiegel.

Заявление Блинкена

Блинкен подчеркнул, что никто не желал начала войны и все хотят, чтобы она как можно скорее закончилась.

"Спустя год после нападения путина на Украину становится ясно, что его война — стратегический провал во всех смыслах этого слова. Если мы позволим этому остаться безнаказанным, мы откроем ящик Пандоры по всему миру, где сила определяет право", — заявил он.

Напомним, по данным СМИ, за последние две недели количество подтвержденных потерь россии в пять раз превысило обычные еженедельные цифры. СМИ удалось установить имена 14 709 российских военных, погибших на войне в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 февраля россия потеряла в войне против Украины более 142 тысяч военных.