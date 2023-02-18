Бійці ЗСУ знищили понад тисячу окупантів: загальні втрати противника станом на 18 лютого

Протягом доби рашисти втратили п'ять танків

Ворог продовжує зазнавати значних втрат в Україні. За добу бійці ЗСУ знищили 1010 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни:

особового складу — близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано;

танків — 3 303 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 6 533 (+13) од.;

артилерійських систем — 2 326 (+4) од.;

РСЗВ — 469 (+2) од.;

засобів ППО — 243 (+2) од.;

літаків — 298 (+0) од.;

гелікоптерів — 287 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 016 (+3);

крилатих ракет — 871 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 196 (+9) од.;

спеціальної техніки — 223 (+2).

Нагадаємо, протягом доби українські захисники завдали 5 ударів по районах зосередження противника. Бійці ЗСУ уразили позицію зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Також ми писали, що нинішню активізацію російських окупаційних військ на Донбасі не можна порівняти із минулорічним початком війни. Але це не означає, що загарбники припинять свої спроби захопити Україну.

Додамо, попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023, немає жодних підтверджень великого зосередження сил рф. Найбільше досягнення рашистів — це серія пробних атак уздовж лінії фронту.