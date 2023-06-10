Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам
К украинцам обратился главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура"). Он призвал пользователей соцсетей сохранять режим "тишины".
Свое обращение к украинцам он обнародовал на странице Instagram.
Дело в том, что именно этой бригаде, где служит Маркус, эксперт BILD Юлиан Репке приписал потерю нескольких танков Leopard 2 и более десяти БМП Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Россияне уже подхватили эту информацию и тиражируют ее на свой манер.
А эти данные обозревателя официально не подтверждены.
"Лучше просто помолчите, чтобы потом не пришлось извиняться", — обратился Маркус.
А свое видео он подписал коротко: "Не раскручивайте российскую ИПСО".
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи на сумму свыше 2 млрд долларов. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.
Там подчеркнули, что этот пакет показывает постоянную преданность как критически важным краткосрочным возможностям Украины, так и долгосрочной способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе.