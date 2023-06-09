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Полковник ЗСУ натякнув, як відбуватиметься контрнаступ на півдні

9 червня 2023 10:09
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, як ЗСУ проводитимуть контрнаступ на Запоріжжі та Херсонщині
Українські артилеристи ведуть вогонь з гармати по ворогу. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Збройні сили України після підриву Каховської ГЕС проводитимуть заплановані активні бойові контрнаступальні дії на півдні України. Вони набудуть своєї активності, щойно підсохне ґрунт після розливу водосховища.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник
Петро Черник. Фото: УФОТО

"Вороги дійсно вважають, що ми будемо проводити операцію на Дніпрі за старими лекалами. Але вони не розуміють сучасної реальності: ніхто такої операції з нашого боку організовувати не буде, це — божевілля", —  сказав Черник. 

За його словами, всі наші стратегічні якісні операції будуть відбуватися сухим ґрунтом.

"І нам є як оперувати від Запоріжжя впритул до Мелітополя. Чи будуть точкові десантування в спеціальних операціях на легких човнах (та вони і були)? Так", —  запевнив військовий експерт. 

При цьому Черник наголосив, що знищенням ГЕС противник не досягнув задач, які він для себе малював.

"Якщо говорити про воєнну компоненту, то противник не досягнув і не досягне цим (підривом ГЕС. — Ред.) жодних цілей", — підкреслив полковник ЗСУ.

Що відбувається на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

Водночас у Донецьку на тренувальній базі завдяки точному удару українських військ було ліквідовано 56 кадировців. У окупованому українському місті чеченські бойовики знімали фейкові відео про свою участь у бойових діях і грабували місцеве населення.

 

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