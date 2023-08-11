Потери окупантов на 11 августа: обновленные данные Генштаба

Потери оккупантов на 11 августа: обновленные данные Генштаба
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 580 российских оккупантов. Также армия РФ теряет танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери окупантов за минувшие сутки
Украинские военные за сутки 10 августа уничтожили ориентировочно 580 солдат РФ.
Кроме того, наши защитники ликвидировали значительное количество техники противника, а именно, танки, артиллерийские системы, средства ПВО и БПЛА.
Общие боевые потери оккупантов
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- танков — 4 290 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8 318 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 5 043 (+15) ед,
- РСЗО — 713 (+2) ед,
- средства ПВО — 471 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 197 (+18),
- крылатые ракеты — 1 377 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 511 (+16) ед,
- специальная техника — 756 (+10).
Напомним, начались 534 сутки полномасштабного российского вторжения на украинские земли. В течении дня авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара по ЗРК врага.