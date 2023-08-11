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Потери оккупантов на 11 августа: обновленные данные Генштаба

11 августа 2023 09:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери окупантов на 11 августа: обновленные данные Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 580 российских оккупантов. Также армия РФ теряет танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Украинские военные за сутки 10 августа уничтожили ориентировочно 580 солдат РФ.

Кроме того, наши защитники ликвидировали значительное количество техники противника, а именно, танки, артиллерийские системы, средства ПВО и БПЛА.

Общие боевые потери оккупантов

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • танков — 4 290 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 8 318 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 5 043 (+15) ед,
  • РСЗО — 713 (+2) ед,
  • средства ПВО — 471 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 197 (+18),
  • крылатые ракеты — 1 377 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 511 (+16) ед,
  • специальная техника — 756 (+10).
Возможно, это графический образ.
Потери армии РФ на 11 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начались 534 сутки полномасштабного российского вторжения на украинские земли. В течении дня авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара по ЗРК врага.

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