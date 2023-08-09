Втрати окупантів станом на 9 серпня: дані Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 800 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Окрім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість своєї військової техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом 8 серпня українські захисники знищили 820 окупантів.

Крім того, ЗСУ знищили важливу ворожу техніку, серед якої танки, бронемашини, артилерійські системи, та безпілотники.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано;

танків — 4 262 (+8) од.,

бойових броньованих машин — 8 290 (+12) од.,

артилерійських систем — 5 013 (+17) од.,

РСЗВ — 711 (+2) од.,

засоби ППО — 469 (+1) од.,

літаків — 315 (+0) од.,

гелікоптерів — 312 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 175 (+17),

крилаті ракети — 1 377 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 479 (+19) од.,

спеціальна техніка — 742 (+5).

Втрати російської армії на 9 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ворог приховує реальні втрати на війні, відправляючи поранених окупантів в Ростов-на-Дону. Також до міста Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міністерства оборони РФ.