Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати окупантів станом на 9 серпня: дані Генштабу arrow

Втрати окупантів станом на 9 серпня: дані Генштабу

9 серпня 2023 08:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Втрати окупантів станом на 9 серпня: дані Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 800 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Окрім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість своєї військової техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Втрати росіян за останню добу

Протягом 8 серпня українські захисники знищили 820 окупантів. 

Крім того, ЗСУ знищили важливу ворожу техніку, серед якої танки, бронемашини, артилерійські системи, та безпілотники.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 262 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин — 8 290 (+12) од.,
  • артилерійських систем — 5 013 (+17) од.,
  • РСЗВ — 711 (+2) од.,
  • засоби ППО — 469 (+1) од.,
  • літаків — 315 (+0) од.,
  • гелікоптерів — 312 (+0) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня —  4 175 (+17),
  • крилаті ракети — 1 377 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 479 (+19) од.,
  • спеціальна техніка — 742 (+5).
скріншот
Втрати російської армії на 9 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ворог приховує реальні втрати на війні, відправляючи поранених окупантів в Ростов-на-Дону. Також до міста Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міністерства оборони РФ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз