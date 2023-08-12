Потери оккупантов на 12 августа: обновленные данные Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 12 августа украинские военные ликвидировали уже 253 290 оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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ВСУ за сутки 11 августа уничтожили около 510 российских военных.

Также украинцы ликвидировали технику врага, а именно танки, артиллерийские системы, бронемашины, ПВО, БПЛА, крылатую ракету, много автомобильной техники и спецтехники.

Общие боевые потери армии РФ

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 253 290 (+510) человек ликвидировано,

танков — 4 295 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 8 324 (+6) ед,

артиллерийских систем — 5 053 (+10) ед,

РСЗО — 713 (+0) ед,

средства ПВО — 472 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 313 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 201 (+4),

крылатые ракеты — 1 378 (+1),

корабли — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7 523 (+12) ед,

специальная техника — 759 (+3).

Потери российской армии на 12 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за минувшие сутки ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, станет слабее.