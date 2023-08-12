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Потери оккупантов на 12 августа: обновленные данные Генштаба

12 августа 2023 08:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери оккупантов на 12 августа: обновленные данные Генштаба
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

По состоянию на 12 августа украинские военные ликвидировали уже 253 290 оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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ВСУ за сутки 11 августа уничтожили около 510 российских военных.

Также украинцы ликвидировали технику врага, а именно танки, артиллерийские системы, бронемашины, ПВО, БПЛА, крылатую ракету, много автомобильной техники и спецтехники.

Общие боевые потери армии РФ

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 253 290 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 4 295 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8 324 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 5 053 (+10) ед,
  • РСЗО — 713 (+0) ед,
  • средства ПВО — 472 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 201 (+4),
  • крылатые ракеты — 1 378 (+1),
  • корабли — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 523 (+12) ед,
  • специальная техника — 759 (+3).
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Потери российской армии на 12 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за минувшие сутки ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, станет слабее.

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