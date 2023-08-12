Потери оккупантов на 12 августа: обновленные данные Генштаба
По состоянию на 12 августа украинские военные ликвидировали уже 253 290 оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери россиян за прошедшие сутки
ВСУ за сутки 11 августа уничтожили около 510 российских военных.
Также украинцы ликвидировали технику врага, а именно танки, артиллерийские системы, бронемашины, ПВО, БПЛА, крылатую ракету, много автомобильной техники и спецтехники.
Общие боевые потери армии РФ
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 253 290 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 4 295 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8 324 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 5 053 (+10) ед,
- РСЗО — 713 (+0) ед,
- средства ПВО — 472 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 201 (+4),
- крылатые ракеты — 1 378 (+1),
- корабли — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 523 (+12) ед,
- специальная техника — 759 (+3).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, станет слабее.