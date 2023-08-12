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Втрати окупантів на 12 серпня: оновлені дані Генштабу

12 серпня 2023 08:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Втрати окупантів на 12 серпня: оновлені дані Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Станом на 12 серпня українські військові ліквідували вже 253 290 окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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ЗСУ за добу 11 серпня знищили близько 510 російських військових. 

Також українці ліквідували техніку ворога, а саме танки, артилерійські системи, бронемашини, засіб ППО, БПЛА, крилату ракету, багато автомобільної техніки та спецтехніки.

Загальні бойові втрати армії РФ

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 253 290 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків — 4 295 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 8 324 (+6) од,
  • артилерійських систем — 5 053 (+10) од,
  • РСЗВ — 713 (+0) од,
  • засоби ППО — 472 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 201 (+4),
  • крилаті ракети — 1 378 (+1),
  • кораблі — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 523 (+12) од,
  • спеціальна техніка — 759 (+3).
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Втрати російської армії на 12 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.

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