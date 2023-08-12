Втрати окупантів на 12 серпня: оновлені дані Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 12 серпня українські військові ліквідували вже 253 290 окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати росіян за минулу добу

ЗСУ за добу 11 серпня знищили близько 510 російських військових.

Також українці ліквідували техніку ворога, а саме танки, артилерійські системи, бронемашини, засіб ППО, БПЛА, крилату ракету, багато автомобільної техніки та спецтехніки.

Загальні бойові втрати армії РФ

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 253 290 (+510) осіб ліквідовано,

танків — 4 295 (+5) од,

бойових броньованих машин — 8 324 (+6) од,

артилерійських систем — 5 053 (+10) од,

РСЗВ — 713 (+0) од,

засоби ППО — 472 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 201 (+4),

крилаті ракети — 1 378 (+1),

кораблі — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 523 (+12) од,

спеціальна техніка — 759 (+3).

Втрати російської армії на 12 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.