Потери оккупантов на 14 сентября: обновлены данные Генштаба
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 620 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 620 человек.
Кроме этого, захватчики потеряли 15 танков, 18 бронемашин, 42 артиллерийские системы, три РСЗО, 47 БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 270 970 (+620) человек;
- танков — 4 599 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 810 (+18) единиц;
- артиллерийских систем — 5 944 (+42) единиц;
- РСЗО — 769 (+3) единиц;
- средств ПВО — 517 (+0) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 697 (+47);
- крылатых ракет — 1 455 (+0);
- кораблей/катеров — 20 (+1) единиц;
- подводных лодок — 1 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 458 (+14 единиц;
- специальной техники — 889 (+5).
Напомним, за ночь 14 сентября оккупанты выпустили по Украине 22 "шахеда". Силам ПВО удалось ликвидировать 17 из них.