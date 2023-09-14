Потери оккупантов на 14 сентября: обновлены данные Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 620 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 620 человек.

Кроме этого, захватчики потеряли 15 танков, 18 бронемашин, 42 артиллерийские системы, три РСЗО, 47 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 270 970 (+620) человек;

танков — 4 599 (+15) единиц;

боевых бронированных машин — 8 810 (+18) единиц;

артиллерийских систем — 5 944 (+42) единиц;

РСЗО — 769 (+3) единиц;

средств ПВО — 517 (+0) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 697 (+47);

крылатых ракет — 1 455 (+0);

кораблей/катеров — 20 (+1) единиц;

подводных лодок — 1 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн — 8 458 (+14 единиц;

специальной техники — 889 (+5).

Потери оккупантов по состоянию на 14 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за ночь 14 сентября оккупанты выпустили по Украине 22 "шахеда". Силам ПВО удалось ликвидировать 17 из них.