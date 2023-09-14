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Потери оккупантов на 14 сентября: обновлены данные Генштаба

14 сентября 2023 08:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Потери оккупантов на 14 сентября: обновлены данные Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 620 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 620 человек.

Кроме этого, захватчики потеряли 15 танков, 18 бронемашин, 42 артиллерийские системы, три РСЗО, 47 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 270 970 (+620) человек;
  • танков — 4 599 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 810 (+18) единиц;
  • артиллерийских систем — 5 944 (+42) единиц;
  • РСЗО — 769 (+3) единиц;
  • средств ПВО — 517 (+0) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 697 (+47);
  • крылатых ракет — 1 455 (+0);
  • кораблей/катеров — 20 (+1) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 458 (+14 единиц;
  • специальной техники — 889 (+5).
потери окупантов на 14 сентября
Потери оккупантов по состоянию на 14 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за ночь 14 сентября оккупанты выпустили по Украине 22 "шахеда". Силам ПВО удалось ликвидировать 17 из них.

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