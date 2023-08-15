Потери оккупантов на 15 августа: данные Генштаба ВСУ
Украинские защитники продолжают активно бороться с агрессией российских оккупантов. Так, за сутки ВСУ ликвидировали 540 российских солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов на 15 августа
- личного состава — около 254920 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 4313 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин 8370 — (+16) единиц;
- артиллерийских систем — 5128 (+29) единиц;
- РСЗО — 714 (+0) единиц;
- средства ПВО — 482 (+3) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 314 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4242 (+29);
- крылатые ракеты — 1387 (+8);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7584 (+22) единиц;
- специальная техника — 769 (+3).
Напомним, что около 04:00 15 августа 2023 года военные России запустили на Украину 28 ракет из воздуха и с моря. При этом, украинские защитники смогли сбить 16 крылатых ракет.
Также мы сообщали, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. ПО состоянию на утро есть информация о трех погибших мирных жителях.
Кроме того, во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.
Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте. Позже власти города показали фото последствий.