Потери оккупантов на 15 августа: данные Генштаба ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают активно бороться с агрессией российских оккупантов. Так, за сутки ВСУ ликвидировали 540 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 15 августа

личного состава — около 254920 (+540) человек ликвидировано;

танков — 4313 (+7) единиц;

боевых бронированных машин 8370 — (+16) единиц;

артиллерийских систем — 5128 (+29) единиц;

РСЗО — 714 (+0) единиц;

средства ПВО — 482 (+3) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 314 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4242 (+29);

крылатые ракеты — 1387 (+8);

корабли /катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 7584 (+22) единиц;

специальная техника — 769 (+3).

Потери оккупантов на 15 августа. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что около 04:00 15 августа 2023 года военные России запустили на Украину 28 ракет из воздуха и с моря. При этом, украинские защитники смогли сбить 16 крылатых ракет.

Также мы сообщали, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. ПО состоянию на утро есть информация о трех погибших мирных жителях.

Кроме того, во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.

Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте. Позже власти города показали фото последствий.