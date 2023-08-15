Втрати окупантів на 15 серпня: дані Генштабу ЗСУ

Бійці Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують активно боротися з агресією російських окупантів . Так, за добу ЗСУ ліквідували 540 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 15 серпня

особового складу — близько 254 920 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 4313 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин 8370 — (+16) одиниць;

артилерійських систем — 5128 (+29) одиниць;

РСЗВ — 714 (+0) одиниць;

засоби ППО — 482 (+3) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 314 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4242 (+29);

крилаті ракети — 1387 (+8);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7584 (+22) одиниць;

спеціальна техніка — 769 (+3).

Втрати окупантів на 15 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що близько 04:00 15 серпня 2023 року військові Росії запустили в Україну 28 ракет з повітря та з моря. При цьому українські захисники змогли збити 16 крилатих ракет.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Україну, зокрема Волинь. Станом на ранок є інформація про трьох загиблих мирних жителів.

Крім того, у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок ракетної атаки є потрапляння до житлових будинків. Рятувальні служби працюють на місці. Пізніше влада міста показала фото наслідків.