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Потери оккупантов на 16 августа: данные Генштаба ВСУ

16 августа 2023 08:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов на 16 августа: данные Генштаба ВСУ
Украинский военный с уничтоженной техникой россиян. Фото: REUTERS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российских солдатов. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 650 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 16 августа

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 16 августа 2023 года следующие:

  • личного состава — около 255570 (+650) человек ликвидировано;
  • танков — 4324 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин 8380 — (+10) единиц;
  • артиллерийских систем — 5152 (+24) единиц;
  • РСЗО — 714 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 485 (+3) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 314 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6);
  • крылатых ракет — 1404 (+17);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) единиц;
  • специальной техники  — 773 (+4).
Оккупанты
Потери оккупантов на 16 августа. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что РФ усугубляет гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы сделать местное население зависимым от их оккупационных администраций.

Кроме того, сейчас россияне меняют тактику на поле боя. В частности, оккупанты делают акцент на использовании дронов-камикадзе и сильном минировании территорий.

 

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