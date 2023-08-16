Потери оккупантов на 16 августа: данные Генштаба ВСУ
16 августа 2023 08:27
Украинский военный с уничтоженной техникой россиян. Фото: REUTERS
Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российских солдатов. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 650 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов на 16 августа
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 16 августа 2023 года следующие:
- личного состава — около 255570 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 4324 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин 8380 — (+10) единиц;
- артиллерийских систем — 5152 (+24) единиц;
- РСЗО — 714 (+0) единиц;
- средств ПВО — 485 (+3) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 314 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6);
- крылатых ракет — 1404 (+17);
- кораблей/катеров — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) единиц;
- специальной техники — 773 (+4).
Напомним, что РФ усугубляет гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы сделать местное население зависимым от их оккупационных администраций.
Кроме того, сейчас россияне меняют тактику на поле боя. В частности, оккупанты делают акцент на использовании дронов-камикадзе и сильном минировании территорий.