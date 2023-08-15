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Россияне меняют тактику на фронте: в чем она состоит

15 августа 2023 23:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне меняют тактику на фронте: в чем она состоит
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сейчас россияне меняют тактику на поле боя. В частности, оккупанты делают акцент на использовании дронов-камикадзе и сильном минировании территорий.

Об этом заявил пресс-офицер Александр Бородин в эфире телемарафона.

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По словам Бородина, главным вызовом на фронте для ВСУ являются дроны-камикадзе типа "Ланцет". Судя по всему, их производят большими партиями.

Кроме этого, россияне продолжают минировать территорию и делают это не так, как раньше.

"Они ставят на камикадзе, а в обороне — на очень сильное минирование. В этом плане они разрабатывают новые подходы. Потому что такое минирование происходит не по уставу. В Херсонской области тоже было сильное минирование, но оно было по уставу. Здесь они подходят творчески. Там профессиональные саперы с большим опытом", — говорит Бородин.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска наступают на Купянск по двум причинам. Во-первых, на этом участке фронта у них лучше построена логистика, во-вторых, Владимир Путин не может пережить того, что не захватил Харьков в начале войны.

Также мы писали, что россияне даже сняли часть войск с Бахмутского направления, чтобы усилить группировку, которая наступает на Купянск.

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