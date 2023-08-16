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Втрати окупантів на 16 серпня: дані Генштабу ЗСУ

16 серпня 2023 08:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів на 16 серпня: дані Генштабу ЗСУ
Український військовий зі знищеною технікою росіян. Фото: REUTERS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці Збройних сил України продовжують знищувати російських солдатів. Так, минулої доби ЗСУ ліквідували 650 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 16 серпня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 16 серпня 2023 року такі:

  • особового складу — близько 255570 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків — 4324 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин 8380 — (+10) одиниць;
  • артилерійських систем — 5152 (+24) одиниць;
  • РСЗВ — 714 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 485 (+3) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 314 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4248 (+6);
  • крилатих ракет — 1404 (+17);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7614 (+30) одиниць;
  • спеціальної техніки — 773 (+4).
Окупанти
Втрати окупантів на 16 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що РФ посилює гуманітарну кризу на тимчасово захоплених територіях, щоб зробити місцеве населення залежним від їхніх окупаційних адміністрацій.

Окрім того, зараз росіяни змінюють тактику на полі бою. Зокрема, окупанти наголошують на використанні дронів-камікадзе та сильному мінуванні територій.

 

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