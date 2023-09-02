Потери оккупантов на 2 сентября: новые данные Генштаба ВСУ
Бойцы Вооруженных сил Украины каждый день противостоят российским оккупантам. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 570 солдат из армии РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов на 2 сентября
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 2 сентября 2023 года следующие:
- личного состава — около 264060 (+570) человек;
- танков — 4471 (+12) единиц;
- боевых бронированных машин — 8637 (+24) единиц;
- артиллерийских систем — 5560 (+30) единиц;
- РСЗО — 736 (+1) единиц;
- средства ПВО — 501 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4433 (+12);
- крылатые ракеты — 1447 (+2);
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8043 (+34) единиц;
- специальная техника — 835 (+4).
Напомним, что до конца текущего года проект "Армия дронов" планирует закупить для нужд украинских Вооруженных Сил 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА.
Также мы сообщали, что пропагандисты Кремля сфабриковали видео о 400 тысячах погибших украинских военных. В распространенном врагами видео сообщалось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".