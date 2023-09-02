Потери оккупантов на 2 сентября: новые данные Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины каждый день противостоят российским оккупантам. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 570 солдат из армии РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Потери оккупантов на 2 сентября

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 2 сентября 2023 года следующие:

личного состава — около 264060 (+570) человек;

танков — 4471 (+12) единиц;

боевых бронированных машин — 8637 (+24) единиц;

артиллерийских систем — 5560 (+30) единиц;

РСЗО — 736 (+1) единиц;

средства ПВО — 501 (+1) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4433 (+12);

крылатые ракеты — 1447 (+2);

корабли/катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8043 (+34) единиц;

специальная техника — 835 (+4).

Потери оккупантов на 2 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что до конца текущего года проект "Армия дронов" планирует закупить для нужд украинских Вооруженных Сил 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА.

Также мы сообщали, что пропагандисты Кремля сфабриковали видео о 400 тысячах погибших украинских военных. В распространенном врагами видео сообщалось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".