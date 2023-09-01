Россияне раскручивают очередной фейк о якобы 400 тысячах погибших воинов ВСУ

Воины ВСУ в бою. Фото: Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины

Пропагандисты Кремля сфабриковали видео о 400 тысячах погибших украинских военных. В распространенном врагами видео сообщалось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".

Об этом сообщил Центру стратегических коммуникаций.

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Российская пропаганда распространила фейковый ролик от мобильного оператора "Киевстар". В нем компания якобы запустила "благотворительную акцию": "отправь сообщение со словом "Спасибо" на номер павших солдат". В видео сообщалось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".

Отмечается, что сейчас этот ролик якобы изъят — поскольку Киев "усердно пытается скрыть правду".

В центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что это лишь враждебный фейк, направленный на умышленное причинение страданий родственникам погибших и общественного резонанса.

В компании "Киевстар" опровергли причастность к этому ролику и призвали украинцев не распространять фейковую информацию.

"Киевстар" подает соответствующее заявление в правоохранительные органы для выявления, кто стоит за этой аморальной кампанией и привлечь виновных к справедливой ответственности", — говорится в заявлении мобильного оператора.

Ранее мы уже сообщали, российское Минобороны выбросило очередную новость о своих вымышленных победах — якобы те уничтожили в Черном море четыре украинских боевых катера. Ответ на этот фейк от Сил специальных операций ВСУ не заставил себя ждать.

Напомним, Россия разгоняет новый фейк по мобилизации в Украине — якобы Украина начала мобилизовать беженцев за границей в ряды ВСУ.