Втрати окупантів на 2 вересня: нові дані Генштабу ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці Збройних сил України щодня протистоять російським окупантам. Так, минулої доби ЗСУ ліквідували 570 солдатів з армії РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 2 вересня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 2 вересня 2023 року наступні:

особового складу — близько 264060 (+570) осіб;

танків — 4471 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин — 8637 (+24) одиниць;

артилерійських систем — 5560 (+30) одиниць;

РСЗВ — 736 (+1) одиниць;

засоби ППО — 501 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4433 (+12);

крилаті ракети — 1447 (+2);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8043 (+34) одиниць;

спеціальна техніка — 835 (+4).

Втрати окупантів на 2 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що до кінця поточного року проєкт "Армія дронів" планує закупити для потреб українських Збройних Сил 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БпЛА.

Також ми повідомляли, що пропагандисти Кремля сфабрикували відео про 400 тисяч загиблих українських військових. У поширеному ворогами відео повідомлялося, що "400 тисяч героїв уже ніколи не дадуть відповіді на дзвінок".