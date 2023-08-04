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Потери оккупантов на 4 августа: обновленные данные Генштаба

4 августа 2023 08:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери России на 4 августа: обновленные данные Генштаба
ВСУ успешно работают на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают успешно работать по всем участкам фронта. За прошедшие сутки ВСУ удалось уничтожить более 600 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Следовательно, в течение 3 августа украинским защитникам удалось ликвидировать 640 российских оккупантов.

Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, среди которой танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и беспилотники.

Общие боевые потери

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 248490 (+640) человек ликвидировано;
  • танков — 4228 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8249 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 4911 (+19) ед,
  • РСЗО — 704 (+0) ед,
  • средства ПВО — 466 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4104 (+27),
  • крылатые ракеты — 1347 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20) ед,
  • специальная техника — 724 (+3).
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Потери российской армии на 3 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 3 августа Силы обороны Украины продолжали наступление по меньшей мере на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижения вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 августа заявил, что сейчас на фронте идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.

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