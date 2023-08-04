Потери России на 4 августа: обновленные данные Генштаба

Потери оккупантов на 4 августа: обновленные данные Генштаба
Силы обороны Украины продолжают успешно работать по всем участкам фронта. За прошедшие сутки ВСУ удалось уничтожить более 600 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные оккупанты и техника
Следовательно, в течение 3 августа украинским защитникам удалось ликвидировать 640 российских оккупантов.
Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, среди которой танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и беспилотники.
Общие боевые потери
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 248490 (+640) человек ликвидировано;
- танков — 4228 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8249 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 4911 (+19) ед,
- РСЗО — 704 (+0) ед,
- средства ПВО — 466 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4104 (+27),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20) ед,
- специальная техника — 724 (+3).
Напомним, 3 августа Силы обороны Украины продолжали наступление по меньшей мере на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижения вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 августа заявил, что сейчас на фронте идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.