Втрати Росії на 4 серпня: оновлені дані Генштабу

ЗСУ успішно працюють на фронті. Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту. За минулу добу ЗСУ вдалося знищити понад 600 російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Відтак, впродовж 3 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати 640 російських окупантів.

Окрім цього, ЗСУ знищили важливу ворожу техніку, серед якої: танки, бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО та безпілотники.

Загальні бойові втрати

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 248490 (+640) осіб ліквідовано;

танків — 4228 (+4) од,

бойових броньованих машин — 8249 (+15) од,

артилерійських систем — 4911 (+19) од,

РСЗВ — 704 (+0) од,

засоби ППО — 466 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 311 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4104 (+27),

крилаті ракети — 1347 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7392 (+20) од,

спеціальна техніка — 724 (+3).

Втрати російської армії на 3 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 3 серпня Сили оборони України продовжували наступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли на окремих з них просування вперед. Суттєво ускладнює наступальні дії велика кількість мін.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 серпня заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.