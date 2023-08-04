Втрати Росії на 4 серпня: оновлені дані Генштабу

Втрати окупантів на 4 серпня: оновлені дані Генштабу
Сили оборони України продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту. За минулу добу ЗСУ вдалося знищити понад 600 російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Знищені окупанти і техніка
Відтак, впродовж 3 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати 640 російських окупантів.
Окрім цього, ЗСУ знищили важливу ворожу техніку, серед якої: танки, бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО та безпілотники.
Загальні бойові втрати
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 248490 (+640) осіб ліквідовано;
- танків — 4228 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8249 (+15) од,
- артилерійських систем — 4911 (+19) од,
- РСЗВ — 704 (+0) од,
- засоби ППО — 466 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4104 (+27),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7392 (+20) од,
- спеціальна техніка — 724 (+3).
Нагадаємо, 3 серпня Сили оборони України продовжували наступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли на окремих з них просування вперед. Суттєво ускладнює наступальні дії велика кількість мін.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 серпня заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.