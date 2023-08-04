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Втрати окупантів на 4 серпня: оновлені дані Генштабу

4 серпня 2023 08:51
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати Росії на 4 серпня: оновлені дані Генштабу
ЗСУ успішно працюють на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту. За минулу добу ЗСУ вдалося знищити понад 600 російських загарбників. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

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Відтак, впродовж 3 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати 640 російських окупантів. 

Окрім цього, ЗСУ знищили важливу ворожу техніку, серед якої: танки, бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО та безпілотники. 

Загальні бойові втрати

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 248490 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків — 4228 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 8249 (+15) од,
  • артилерійських систем — 4911 (+19) од,
  • РСЗВ — 704 (+0) од,
  • засоби ППО — 466 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  — 4104 (+27),
  • крилаті ракети  — 1347 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7392 (+20) од,
  • спеціальна техніка — 724 (+3).
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Втрати російської армії на 3 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 3 серпня Сили оборони України продовжували наступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли на окремих з них просування вперед. Суттєво ускладнює наступальні дії велика кількість мін. 

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 серпня заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.

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