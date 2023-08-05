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Потери оккупантов на 5 августа: обновленные данные Генштаба

5 августа 2023 09:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери оккупантов на 5 августа: обновленные данные Генштаба
ВСУ успешно работают на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 600 российских оккупантов на всех участках фронта. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Следовательно, в течение 4 августа украинским защитникам удалось ликвидировать 620 российских оккупантов.

Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, среди которой: танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Общие боевые потери

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 249110 (+620) человек ликвидировано;
  • танков — 4232 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8251 (+2) ед,
  • артиллерийских систем — 4943 (+32) ед,
  • РСЗО — 704 (+0) ед,
  • средства ПВО — 466 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4116 (+12),
  • крылатые ракеты — 1347 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7422 (+30) ед,
  • специальная техника — 730 (+6).
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Потери российской армии на 4 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Сейчас россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

Добавим, что российские войска вовсю пытаются остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. При этом для армии РФ эпицентром боевых действий остается восток Украины.

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